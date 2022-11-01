Bozüyük TSO'dan eğitime destek

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BİLECİK (AA) - Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonunda, ilk ve ortaöğretim okulunda ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyecek yardımı yapıldığı bildirildi.

TSO Başkanı Buğra Levent, Cumhuriyet İlkokulu'nda Kaymakam Adem Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir'in de katıldığı bot dağıtımında, bu tip sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kaymakam Öztürk de iş dünyasından aldıkları destek ile eğitim gören 503 öğrenciye bot verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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