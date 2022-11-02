Bilecik'te trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Osmangazi Mahallesi Siteler mevkisinde T.K. idaresindeki elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Motosikletten düşerek yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer olayda ise Bahçelievler Mahallesi Abdulhamit Han Bulvarı 112 Acil Çağrı Merkezi önünde Faruk Ö'nün (31) kullandığı 11 RA 701 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep K'ye (8) çarptı.

Kazada Zeynep K. ile aracı devrilen motosiklet sürücüsü Faruk Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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