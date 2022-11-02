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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazaryeri'ne 40 milyonluk enerji yatırım

AA

Pazaryeri'ne 40 milyonluk enerji yatırım

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından 40 milyonluk altyapı çalışması yatırımı yapılacak.

Pazaryeri ilçesinde bulunan tüm mahallerinde ana cadde ve sokaklarda elektrik telleri yer altına alınırken OEDAŞ tarafından yapılan çalışmayla ilçede trafolarda yenilenerek elektrik arızalarını ve kesintilerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

OEDAŞ ekipleri ilçe merkezinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken çalışmalar tamamlandığında Pazaryeri ilçe merkezi sokak ve caddelerinde aydınlatma direkleri yenilenecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların tamamlandığında sokaklar estetik görünüme sahip olacağını ifade eden Tekin "Yapılan çalışmalar nedeniyle Pazaryeri ilçesinin modern bir kent kimliğinin sağlanması noktasında verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyorum." dedi.

“İlçeye 40 milyonluk yatırım”

Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve OEDAŞ tarafından Pazaryeri ilçesine yaklaşık 40 milyonluk bir yatırım geldiğini ekiplerin çalışmasının hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Kış aylarında ve rüzgârlı ve yağışlı havalarda Pazaryeri ilçesinde sık arızaların yaşandığını, vatandaşlardan elektrikli aletlerinin yandığı şikâyeti aldıklarını belirten başkan Tekin, yapılan çalışmanın enerji arızalarının önüne geçeceğini elektrik tellerinin taşıdığı tehlike ve oluşturduğu çirkin görüntünün ortadan kaldıracağını ifade etti.

Pazaryeri ilçesine yatırımlarından dolayı OEDAŞ yetkilerine teşekkür eden Başkan Tekin, “Pazaryeri ilçemize bu büyük yatırımı kazandıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’ e ilçem adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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