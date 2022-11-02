Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal yol çalışmalarını yerinde inceledi

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli İznik kara yolu üzerinde bulunan Arap uçtu mevkisinde yapımı devam yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Yüksel Ünal’a yol çalışmalarını incelemelerinde Düzmeşe Muhtarı Şevki Uysal eşlik etti.

Osmaneli- İznik kara yolunda yapımı devam eden yol genişletme çalışmasını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Kaymakam Ünal, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Osmaneli- İznik kara yolunun Arap uçtu mevkinin dar ve virajlı olmasından dolayı sürücülerimiz, vatandaşlarımız çok zahmet çekiyordu ve sürekli şikayetler geliyordu. Yaptığımız çalışmalar sonuncuda kendi imkanlarımız ile yol çalışmalarımız başladı. Çalışmalarımız ilk etapta 2 bin 200 metre olacak inşallah çalışmalarımız havalar müsaade ederse en kısa sürede birinci etabı tamamlayacağız Bütün amacımız sizleri daha rahat ve huzurlu bir ortamda yaşatmak ve gereken imkanları sağlamaktır. Kaymakamlık olarak köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip incelemek, iş birliği içerisinde çözüm üretmek için köy ziyaretlerini sıklıkla sürdürmeye, sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Yol çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan yolun büyük bir bölümünün kendi köylerinin sınırlarından geçtiğini söyleyen Düzmeşe Muhtarı Şevki Uysal ise “Osmaneli- İznik kara yolu çok virajlı, dar ve çok trafik olan bir yolumuz yolda sürekli araçlar kaza yapıyorlardı. Sayın kaymakamımız Yüksel Ünal’ın girişimleriyle yol çalışmalarımız başladı. Yol Çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.













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