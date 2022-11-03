Bilecik'te Kuran kurslarında deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı

BİLECİK (AA)- Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Bilecik AFAD Başkanlığı Koordinasyonda ilçe müftülüğüne bağlı Kuran kursunda “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı” düzenlendi.

AFAD Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde, Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Müftü Vekili Vaiz İbrahim Atmaca, imam hatipler, müftülük çalışanları ve Kuran kursunda eğitim gören öğrencilerin katılımıyla tatbikat yapıldı.

Tatbikat alanına gelen Kaymakam Yüksel Ünal, tatbikatı yerinde inceledi. Tatbikatta Bilecik AFAD, Bilecik AFAD gönüllüleri, müftülük personeli ve imam hatipler görev aldı.

Kaymakam Yüksel Ünal tatbikat sonrası yaptığı konuşmada, afetlerle ilgili eğitimlerin verilmesinin ve bu kapsamda çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu söyledi.



Yapılan tatbikatların yanında risklerin öngörülmesi ve buna bağlı olarak verilecek eğimlerin çok önemli ve değerli olduğunu dile getiren Kaymakam Ünal, "Bu tatbikatlar sayesinde çocuklarımız ve gençlerimize yönelik bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Depreme hazır bir toplum için bu tarz tatbikatlara önem veriyoruz. Allah bizleri depremden ve her türlü afetten korusun inşallah.” dedi.









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