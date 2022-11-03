Bilecik'te Kur'an kursunda "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

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BİLECİK (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle Bilecik Osmanlı Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nda "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Vali Kemal Kızılkaya, İl Müftüsü Ali Erhun ve AFAD İl Müdürü Hayri Demirel ile öğrencilerin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği siren çalmasıyla sıralarının arasında depremden korunma pozisyonu alındı.



İkinci sirenle binaları tahliye eden öğrenciler, acil toplanma alanlarına geldi. Binada yaralı olanlar ekipler tarafından güvenli bir şekilde tahliye edilerek tedaviye alındı.

Eş zamanlı olarak Bilecik’te İl ve İlçe Müftülüklerine bağlı 30 kurumda yapılan tatbikata 400 öğrenci ve 100 personel katıldı.

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