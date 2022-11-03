Bilecik'te otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

TOKİ Konutları istikametinden kent merkezine seyreden Mesut G. idaresindeki 26 ADD 914 plakalı otomobil, aynı yöne giden Samet Y'nin kullandığı 11 M 0052 plakalı özel halk minibüsüne arkasından çarptı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Samet Y, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Basit yaralama suçundan arandığı anlaşılan Mesut G. hakkında ise polis tarafından işlem yapıldı.

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