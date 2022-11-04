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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik TSO'dan öğrencilere kışlık bot yardımı

AA

Bilecik TSO'dan öğrencilere kışlık bot yardımı

BİLECİK (AA) - Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin desteği ile temin edilen 540 kışlık bot, ailesi ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

TSO Başkanı Mehmet Ergün, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende, her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen öğrencilere, ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak kışlık bot yardımı yaptıklarını söyledi.

Oda üyelerinin desteği ile alınan botları merkez ve ilçelere dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'a teslim ettiklerini bildiren Ergün, "Gerçekleştirilen yardım vesilesiyle soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin bir nebze de olsa yüzlerini güldürmeyi başarabilirsek ne mutlu bizlere. Eğitim alanına yapılacak her türlü katkı, ülkemizin refahına yönelik en büyük yatırımdır." dedi.

Akyol ise desteklerinden dolayı oda üyelerine teşekkür etti.

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