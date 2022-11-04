Osmaneli'de depreme dayanıksız okul binasının yıkımına başlandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için boşaltılan okulun yıkımı için çalışmalara başlandı.



Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Camikebir Mahallesi Ankara Caddesi'nde 1999-2000 yıllarında eğitim ve öğretime başladıktan sonra uzun yıllar öğrenci mezun eden Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yıkım çalışmasını inceledi.



Lisenin başka bir alanda yapılan yeni binasında eğitim ve öğretime başlamasının ardından yapılan yıkıma ilişkin incelemelerinde Ünal'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş eşlik etti.



Yetkililerden bilgi alan Ünal, "Okulun yıkım çalışmaları bittikten sonra boş arsa olarak yine Milli Eğitim Müdürlüğüne kalacak. Her yıl büyüyen ve gelişen Osmaneli’mizde ihtiyaç duyulması halinde yine okul inşaatı başlanarak eğitim ve öğretime devam edilecektir." diye konuştu.



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