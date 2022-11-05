Bilecik Belediyesinin "Engelli Mola Merkezi" hizmete açıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi tarafından yaptırılan "Engelli Mola Merkezi" dezavantajlı bireylerin hizmetine açıldı.

Milli Egemenlik Parkı'nda, dezavantajlı vatandaşlar ve çocuklar için eğitim, çok amaçlı salon etkinlikleri, oyun grupları, dinlenme ve eğlenme alanlarının yer aldığı merkezin açılışına CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Engelsizim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Altıntaş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile aileler katıldı.

Subaşı, törende yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik anlamında örnek bir projeye imza atmanın mutluluk ve gururunu yaşadığını söyledi.

Bir toplumun değeri ve medeniyet seviyesinin engelli vatandaşlara verdiği değer ile ölçüldüğünü ifade eden Subaşı, "Yaptığımız çalışma ve araştırma ile engelli çocukların engelli yetişkinlere nazaran toplum içine daha az karıştıklarını tespit ettik. Bu özel ihtiyaçlardan yola çıkarak bulunduğumuz tesisi Engelli Mola Merkezine dönüştürme kararı aldık. Böylece hem ailelerimizin hem de çocuklarımızın kalplerine dokunmayı hem de onların toplumumuzun en özel ve vazgeçilmez parçası olduklarını hissettirmeyi hedefliyoruz. Biz burada bakıcı eğitmen olarak değil, bir aile olarak hizmet vereceğiz. En değerli emanetleri merkezimizde güvenle sosyalleşip güzel vakit geçirirken, ailelerimiz hususi işlerini gönül rahatlığıyla görebilecekler." diye konuştu.

Subaşı, çocukların ve ailelerin hizmetlerden tamamen ücretsiz faydalanacağını sözlerine ekledi.

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