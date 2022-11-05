İYİ Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığına yeniden Ender Metin seçildi

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BİLECİK (AA) - İYİ Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığının 3. Olağan Kongresi yapıldı.

Yeni Mahallesi'ndeki parti lokalinde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Divan heyetinin belirlenmesinin ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut İlçe Başkanı Ender Metin yeniden göreve getirildi.

Ender Metin başkanlığındaki yönetim kurulanda Aysun Çakırbay, Abdullah Uzun, Erdem Us, Mehmet Demirkıran, İsmail Baykal, Ufuk Semercioğlu, Serkan Kurtpınar, Hüseyin Top, Umut Coşar, Berk Duman, Yalçın Akay, Beytullah Mercan, Muzaffer Onan ve Hayati Güler yer aldı.



Kongreye, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve delegeler ile partililer katıldı.

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