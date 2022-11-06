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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te inşaattan kombileri çalan şüpheliler yakalandı

AA

Bilecik'te inşaattan kombileri çalan şüpheliler yakalandı

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, inşaat halindeki bir apartmandan 12 kombi çalan 4 hırsız, 250 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu yakalandı.

İlçeye bağlı 4 Eylül Mahallesi 857. Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir apartmana giren şüpheliler C.D, F.D, Z.D. ve V.Ç. piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan 12 kombiyi çaldı.

Kombilerin çalındığını fark eden inşaat sahibi durumu polise bildirdi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Yaklaşık 250 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüpheliler, çalınan kombilerle birlikte Eskişehir il sınırlarında yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken kombiler de polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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