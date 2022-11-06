Bilecik'te inşaattan kombileri çalan şüpheliler yakalandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, inşaat halindeki bir apartmandan 12 kombi çalan 4 hırsız, 250 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu yakalandı.

İlçeye bağlı 4 Eylül Mahallesi 857. Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir apartmana giren şüpheliler C.D, F.D, Z.D. ve V.Ç. piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan 12 kombiyi çaldı.

Kombilerin çalındığını fark eden inşaat sahibi durumu polise bildirdi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Yaklaşık 250 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüpheliler, çalınan kombilerle birlikte Eskişehir il sınırlarında yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken kombiler de polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

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