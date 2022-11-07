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Eğitim Bir-Sen Bilecik Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı

AA

Eğitim Bir-Sen Bilecik Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı

BİLECİK (AA) - Eğitim Bir-Sen Bilecik Şubesi 4. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Ahmet Selöz, yeniden seçildi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve sivil toplum kuruluşları ile üyelerin katıldığı genel kurulda, Eğitim-Bir-Sen'in büyük hayallerle kurulduğunu ve o hayallerin bir bir gerçekleştiğini söyledi.

Eğitim sorunlarının bugüne dek Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen'in girişimleriyle çözüldüğünü belirten Çakırcı, ''Ek ödeme, öğretmenlerin nöbet görevlerinin ücretlendirilmesi, sınıf öğretmenlerine 2 saat ek ders ücreti verilmesi gibi bunların her birinin altında Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen imzası var. Bu mücadeleyi siz verdiniz, bu kazanımlar sizin eseriniz. Bu eserinize de sizler sahip çıkmak zorundasınız. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum. Bugüne kadarki kazandıklarımızın bundan sonra da kazanacaklarımızın teminatı olduğunu bilelim.'' diye konuştu.

Çakırcı, son dönemde öğretmen meslek kanununun konuşulduğunu anımsatarak şunları kaydetti:

''Bugün bakıyoruz ki öğretmen meslek kanunu üzerinden prim sağlamaya çalışanlar var. Ana muhalefet partisi bugün öğretmenlerin hakkını ben koruyacağım diyor. 16 yıldır zaten mağdur etmişsin. 16 yıl boyunca hiçbir öğretmenimiz uzman öğretmen ve baş öğretmen olamadı. Ama bugün de kalkıp bu cümleleri kuruyorlarsa biz bunun samimi olmadığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Sınav karşıtı bir eylem süreçleri oldu. Dürüst olmadıklarını düşünüyorum. Yine onların taşeronluğunu yapan sendikalara baktığımızda onlar da maalesef bu hakikatin sanki farkında değilmiş gibiler. Eğitim Bir-Sen olarak biz 16 yıldır meslek kanunu mücadelesini verdik ve öğretmen meslek kanunu destekledik.''

Yağcı da eğitim neferlerinin şartlarının iyileştirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bir çok kesime müjdeli haberler geldiği gibi eğitim camiasına da hükümet tarafından müjdeli haberler geleceğini düşündüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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