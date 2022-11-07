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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Şehir Buluşmaları Bilecik'te yapıldı

AA

AK Parti Şehir Buluşmaları Bilecik'te yapıldı

BİLECİK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bizim gidip Amerika'dan İngiltere'den para istememize gerek yok. Bunu Kılıçdaroğlu'nun da iyi anlaması gerekiyor." dedi.

Usta, partisinin il başkanlığınca bir restoranda düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, 70 ilde toplantıları tamamladıklarını söyledi.

Usta, bugün partinin MKYK üyeleri ve milletvekilleriyle birlikte Bilecik'teki saha çalışmalarını ele alacaklarını söyledi.

Leyla Şahin Usta, AK Parti'de "eski yeni" olmadığını belirterek, "Bugün burada görevde olabiliriz veya olmayabiliriz. Bu hiç sorun değil. Önemli olan aşk ile gönülden koşarak bu dava için çalışmaktır. Eskisi yenisi olmaksızın bu ülke için ne yapabilirim diye çalışan, teşkilatlarımıza emek veren, çalışmalarımıza bugüne kadar destek vermiş bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Ama yorulmak yok aynı aşkla ve şevkle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karşılarında iddialı bir muhalefet olmadığını kaydeden Usta, şunları söyledi:

"20 yıldır yaptıklarımızın üzerine daha fazlasını eklemek için Türkiye Yüzyılı diyerek iddiamızı ortaya koyuyoruz. Karşımızda bizim iddiamıza cevap verecek bir muhalefet yok. Biz bugün Cumhur ittifakı olarak elhamdülillah başarılarımıza başarı katmanın, projelerimize proje katmanın ve üretmenin onurunu ve gurunu yaşıyoruz. Karşımızda ise sadece bir 6'lı masa kurmuş bu masanın etrafında oturup adayını belirleyememiş, kendi içlerindeki kavgalarını bitirememiş ve bunun neticesinde milletin önüne bir proje koyamamış, ne yapacaklarını henüz belirleyememiş kendi prensiplerini ve ilkelerini hiçe sayarak sadece o masanın etrafında oturmanın zulmünü yaşayan 6'lı bir ekip görüyoruz."

"Bu ülkede başörtüsüne bir bez parçası diyen insanlarla bu ülkede bedel ödeyen insanların bütün değerlerini yitirerek aynı masada oturmasını hayretle izliyorum" diyen Usta, şöyle devam etti:

"Şimdi Kılıçdaroğlu çıktı 'başörtüsü ile ilgili kanun teklifi veriyoruz' dedi. Verdikleri teklifin başörtüsü sorunu olmayan bir ülkede yeniden bir gündem oluşturma çabası olduğunun farkındayız. Bu işe helalleşme diye başladılar. Neyin helalleşmesi? Önce bunun farkına varmaları gerekiyor. Bu ülkenin insanlarını önce sağcı solcu diye ayırmaya çalıştılar. Türk-Kürt diye ayırmaya çalıştılar, Alevi-Sünni diye bölmeye çalıştılar. Başörtülü başı açık diye bölmeye çalıştılar."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'ye yaptığı ziyareti eleştiren Usta, şunları söyledi:

"Türkiye'nin tamamen sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anlayışla kendi sivil Anayasası'nı yapabilme gücüne sahip bir Türkiye olması gerekiyor. Daralan ekonomilere rağmen büyümeye devam ediyoruz. 2023 yılında Türkiye'yi çok daha güçlü bir ülke haline getirmeye hazırız. Bizim gidip Amerika'dan İngiltere'den para istememize gerek yok. Bunu Kılıçdaroğlu'nun da iyi anlaması gerekiyor. Gidip oralarda dolaşarak Türkiye'nin itibarını düşürmeye çalışmasın. Tam tersine kendi itibarını düşürerek ülkeye dönmüştür. Birkaç gün önce bizim cari açığımızın uyuşturucu satışıyla kapatılmaya çalışıldığını iddia etti ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu. Böyle bir acziyet olabilir mi, böyle bir anlayış olabilir mi? İktidara geldiğimiz günden bu yana bu ülkedeki uyuşturucunun bitirilmesi için büyük bir mücadelenin içine girdik. Tüm terör örgütlerinin tüm geçim kaynağı maalesef bu uyuşturucudur. İşte onların pazarını kapatmaya çalıştığımız için sesi ana muhalefet partisi liderinden duyuyoruz. Çok acı ve çok yazık. Birilerinin talimatlarıyla yurt dışından gelen talimatlarla bilemiyoruz o altılı masaya gelen talimatlarla bunları konuşuyor. Bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Biz bu ülke için üretmeye hizmet etmeye devam edeceğiz."

Programın ardından Vali Kemal Kızılkaya ile makamında görüşen heyet, daha sonra esnafı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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