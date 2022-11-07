Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde ev ve işyerine 7 ayrı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 14,72 gram metamfetamin ve 11,22 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 kişiden 1 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından ''Uyuşturucu madde imal ve ticareti'' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 10 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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