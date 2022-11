Balıkesir Milletvekili Subaşı AK Parti Şehir Buluşmaları Kapsamında Pazaryeri’nde

BİLECİK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla “Şehir Buluşmaları” kapsamında AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Pazaryeri ilçesini ziyaret etti.

Pazaryeri Belediyesinde Belediye Başkanı Zekiye Tekin, il genel ve belediye meclis üyeleri ile kadın kolları tarafından karşılanan Subaşı, Belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Küçükelmalı Tabiat Parkı Kır evinde ilçe ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Subaşı, muhtarların isteklerini dinledi.

Burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Merkezimizin düzenlemiş olduğu “Şehir Buluşmaları” program çerçevesinde görev gereği her milletvekili bir ilçeye ziyaret düzenliyor. Bugün Pazaryeri ilçesinde Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i ve onunla birlikte Tabiat Parkı’nda ilçe merkez ve köy muhtarlarımız ile bir araya geldik sorunlarını dinleyeceğiz. Yeni Türkiye Yüzyılı çerçevesinde cumhuriyetimizin 100. yılına ve seçimlere giderken 81 vilayetimizde tüm hemşerilerimizle buluşuyoruz. Her ilçeye bir milletvekili gidiyoruz farklı partilerden de olsa hepsini dinliyor ihtiyaçlarını not ediyoruz.” dedi.

Muhtarlarla toplantının ardından Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay’ı makamında ziyaret eden Subaşı, ilçede devam eden projeler hakkında bilgi aldı ardından sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti yaptı.





