Dört bölgenin kesişimindeki Bilecik'in yolları sonbaharda rengarenk oldu

BİLECİK (AA) - Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin kesişiminde yer alan Bilecik'teki kara ve demir yollarını kullananlar, sonbaharın renkleri arasında yolculuk ediyor.
Tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra doğal güzelliklere sahip Bilecik, İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi büyükşehirlere yakınlığı dolayısıyla kara yollarında hareketlilik yaşanıyor.
Özellikle D-650 kara yolu ile Yüksek Hızlı Tren güzergahında sonbaharın gelişiyle yeşil, kahverengi ve sarı renkler hakim oldu. Bu güzergahları tercih edenler, doğa ile iç içe yolculuğun keyfini çıkarıyor.