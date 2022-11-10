Pazaryeri'nde "Deprem Anı Çök, Kapan, Tutun ve Tahliye Tatbikatı"

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan öğrenci yurdunda "Deprem Anı Çök, Kapan, Tutun ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi.
Yurtta kalan öğrenci ve personellerin katıldığı tatbikatta olası afet ve acil durumlarda doğru davranış şekilleri hakkında bilgilendirme de yapıldı.
Bilecik AFAD gönüllüsü Şifa Güzel, tatbikat sonrası toplanma bölgesinde öğrencilere bu gibi durumlarda nasıl hareket edeceklerini anlatarak tatbikata katıldıkları için teşekkür etti.
Tatbikata, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, KYK Müdürü Dilek Çapar da katıldı.