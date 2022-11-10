Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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BİLECİK (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından çelenklerin bırakılmasının ardından sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törenin ardından Belediye Kültür Merkezi'ndeki programa geçildi.

Öğrencilerin şiir ve oratoryo gösterileri, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.

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