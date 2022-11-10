Bilecik'te öğrenciler yazdıkları mektupları Anıtkabir'e gönderdi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla yazdıkları mektupları, Anıtkabir'e gönderdi.

Bilecik Belediyesi tarafından Yaşayan Şehir Müzesi'ndeki etkinlikte bir araya gelen ilkokul öğrencileri, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ile müzedeki Cumhuriyet Salonu'nu gezdi.

Daha sonra yazdıkları "Atatürk'e mektup"larını seslendiren öğrencilere Subaşı tarafından hediye verildi.

Melek Mızrak Subaşı, burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ün biz kadınlar ve siz çocuklara çok büyük armağanları olmuştur. Örneğin biz kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermeseydi ben şu an belediye başkanı olamazdım. Sizler de bu sıralarda özgür ve rahat yaşayamazdınız. Üstelik biz kadınlara seçme ve seçilme hakkını verirken bu haklar çoğu ülkede yoktu. Hep birlikte onun devrim ve ilkelerine sahip çıkmalıyız."

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