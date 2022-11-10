Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, hakim ve savcılar, daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.



Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki programda ise okulun Müdür Vekili Sabri Fıçıcı, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.



Daha sonra gelen slayt sunumuyla Atatürk'ün hayatı anlatıldı. Öğrenciler tarafından şiirler okundu, zeybek gösterileri sunuldu.



Koro ve solo müzik dinletisinin ardından şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle program sona erdi.​​​​​​​







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