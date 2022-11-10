Bilecik ve Sakarya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Bilecik kent merkezi ve Sakarya'da belirlenen ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda 181,70 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.
Bu kişilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.