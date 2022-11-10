Sağlık-Sen Bilecik Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Bilecik Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmada, gece çalışma tazminatı, kreş ve giyim yardımı taleplerini aktardı.

Giyim yardımlarının makul seviyeye getirilmesini talep eden Durmuş, "İşçi statüsünde çalışanlar, kamuda çalışanlarda var. Onların almış oldukları gece tazminatları vardır. Sağlık çalışanlarının da mutlaka gece çalışma tazminatı alması gerekiyor. Nöbet ücretlerinin en az 1 saatlik mesai ücretimize karşılık gelecek bir seviyeye çıkartılması gerekiyor." dedi.

Durmuş, Sağlık-Sen olarak 7 gün 24 saat esaslı kreş uygulamasının faaliyete geçirilmesini istediklerini bildirdi. Bu konuda ülke genelinde kampanya başlatmayı planladıklarını kaydeden Durmuş, "Belediyelerle yapacak olduğumuz görüşmelerde sağlık çalışanlarının, polis ve asker arkadaşlarımızın çocuklarının da kalacağı 7 gün 24 saat esaslı kreş uygulaması mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Divan başkanlığını İdris Baykan, divan kurulu üyeliklerini Gökhan Yünkül, Ekrem Özdemir, Ahmet Demirsöz ve Gencer Yılmaz'ın yaptığı genel kurulda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Mali Bilanço okunarak ibra edildi. Daha sonra Mehmet Tıraş ve Emrah Göztepe'nin şube başkanlığına aday olduğu seçime geçildi.

Genel kurula, Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki, Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve İl Başkan Yardımcısı Serkan Işık, Eğitim Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, Öz Sağlık-İş Bilecik Şube Başkanı Hasan Sarı, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Süleyman Akyıldız ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda üye katıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.