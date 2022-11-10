Sağlık-Sen Bilecik Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık-Sen Bilecik Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

AA

Sağlık-Sen Bilecik Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

BURSA (AA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Bilecik Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmada, gece çalışma tazminatı, kreş ve giyim yardımı taleplerini aktardı.

Giyim yardımlarının makul seviyeye getirilmesini talep eden Durmuş, "İşçi statüsünde çalışanlar, kamuda çalışanlarda var. Onların almış oldukları gece tazminatları vardır. Sağlık çalışanlarının da mutlaka gece çalışma tazminatı alması gerekiyor. Nöbet ücretlerinin en az 1 saatlik mesai ücretimize karşılık gelecek bir seviyeye çıkartılması gerekiyor." dedi.

Durmuş, Sağlık-Sen olarak 7 gün 24 saat esaslı kreş uygulamasının faaliyete geçirilmesini istediklerini bildirdi. Bu konuda ülke genelinde kampanya başlatmayı planladıklarını kaydeden Durmuş, "Belediyelerle yapacak olduğumuz görüşmelerde sağlık çalışanlarının, polis ve asker arkadaşlarımızın çocuklarının da kalacağı 7 gün 24 saat esaslı kreş uygulaması mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Divan başkanlığını İdris Baykan, divan kurulu üyeliklerini Gökhan Yünkül, Ekrem Özdemir, Ahmet Demirsöz ve Gencer Yılmaz'ın yaptığı genel kurulda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Mali Bilanço okunarak ibra edildi. Daha sonra Mehmet Tıraş ve Emrah Göztepe'nin şube başkanlığına aday olduğu seçime geçildi.

Genel kurula, Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki, Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve İl Başkan Yardımcısı Serkan Işık, Eğitim Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, Öz Sağlık-İş Bilecik Şube Başkanı Hasan Sarı, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Süleyman Akyıldız ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda üye katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik ve Sakarya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Bilecik ve Sakarya'daki uyuşturucu operasyonunda ...
Bilecik'teki Pelitözü Göleti'nde oltayla 30 kilogramlık sazan avladı
YEREL HABERLER Bilecik'teki Pelitözü Göleti'nde oltayla 30 ...
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
YEREL HABERLER Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Bilecik'te öğrenciler yazdıkları mektupları Anıtkabir'e gönderdi
YEREL HABERLER Bilecik'te öğrenciler yazdıkları mektupları ...
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
YEREL HABERLER Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Pazaryeri'nde "Deprem Anı Çök, Kapan, Tutun ve Tahliye Tatbikatı"
YEREL HABERLER Pazaryeri'nde "Deprem Anı Çök, Kapan, Tutun ve ...
Dört bölgenin kesişimindeki Bilecik'in yolları sonbaharda rengarenk oldu
YEREL HABERLER Dört bölgenin kesişimindeki Bilecik'in yolları ...
Bilecik'te 600 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Bilecik'te 600 litre etil alkol ele geçirildi
Balıkesir Milletvekili Subaşı AK Parti Şehir Buluşmaları Kapsamında Pazaryeri’nde
YEREL HABERLER Balıkesir Milletvekili Subaşı AK Parti Şehir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.