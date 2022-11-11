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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaneli'de 2 bin fidan toprakla buluşturuldu

AA

Osmaneli'de 2 bin fidan toprakla buluşturuldu

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı ağaçlandırma faaliyeti kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Osmaneli Belediyesince, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayladığı projeyle, Tarım ve Ormanlık Bakanlığının desteğiyle 50 yıllık çöplük alanını rehabilite ederek ağaç dikilebilecek alan haline getirdi.

Osmaneli Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Orman İşletme Şefliği ve kurum müdürlerinin düzenlediği fidan dikim programı, bu eski çöp döküm sahasında gerçekleştirildi.

Kaymakam Yüksel Ünal, programda yaptığı konuşmada, "Atalarımız nasıl bizlere ormanları hatıra olarak bıraktıysa biz de gelecek nesillerimize, torunlarımıza güzel bir çevre, sağlıklı bir çevre bırakmak için böyle bir proje ile 7'den 70'e hepimizin dikeceği yüzlerce fidan Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak İlçemizde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile projeye destek olmak için 2 bin fidanımızı toprakla buluşturduk. Emeği geçen herkese şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Münür Şahin ise Kalyon İnşaat firmasının sağladığı toprak hafriyatlarıyla hazırladıkları alanda, kampanyaya fidan dikerek katkıda bulunduklarını dile getirdi.

Program, katılımcıların fidanları toprakla buluşturmasıyla sona erdi.




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