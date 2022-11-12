Osmaneli'nin sokakları restorasyonla güzelleşiyor

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tescilli 150 konaktan yarısını restore eden belediye, tarihi dokuyu tam anlamıyla yansıtabilmek için sokak sağlıklaştırmasına başladı.

Geçmişi milattan önce 5000'li yıllara dayanan, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı ilçenin tarihi konakları 2014 yılında başlayan restorasyonla geleceğe taşınıyor.

Osmaneli Belediyesince oluşturulan 25 kişilik ekip, atıl durumda bulunan ve yıkık dökük haldeki konakları aslına uygun hazırlanan projelere göre yeniliyor.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarla çehresi değişen ilçenin tarihi dokusunun tam olarak ziyaretçilere gösterilebilmesi amacıyla toplam 25 konağın restorasyonunu içeren iki sokak sağlıklaştırma projesi hazırlandı.

Yakın zamanda inşa edilmiş yapılara "giydirme" yöntemiyle tarihi görünüm kazandırmaya başlayan belediye, ilçenin örnek bir kent olmasını sağlayarak turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, 350 bin metrekarelik sit alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen 150 konağın bulunduğunu, bunlara benzer eskiden kalma yapıların da halen ayakta durduğunu söyledi.

- Osmanlı ve Osmaneli mutfağını tanıtma fırsatı

İlçedeki turizm hareketliliğini restore edilen 75 konağa borçlu olduklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Konaklarımızı amacımıza ve hedeflerimize uygun olarak sürekli kullanıyoruz. Büyük bölümünü otel yaptık. Sıfırdan 287 yatak kapasitesine geldik. Şeyh Edebali Üniversitemizle Osmaneli Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümünü kurduk. Osmanlı ve Osmaneli mutfağını tanıtma fırsatını bu şekilde buluyoruz. İlçemizde yaklaşık 5 bin öğrenci var. Konaklarımızın bazılarını kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis ettik. Konaklarımızı restore etmemizle beraber hangi kimlikte kullanacağımızı da belirliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde bir konağımızı müze ve kütüphane kafe olarak kullanmayı planlıyoruz. Turizm anlamında Osmaneli konakları ayrı bir konseptle bugün Safranbolu, Beypazarı, Odunpazarı gibi yerlerden sonra ön plana çıkan bakir, keşfedilmeyi bekleyen bir alan oldu. Konaklarımız ilçemize değer katmaya devam ediyor."

- Restorasyon maliyeti yüksek olunca kendi ekibini kurdu

Şahin, uygulama aşamasında en çok zorlandıkları konunun yüksek restorasyon maliyetleri olduğunu dile getirerek, bunu kendi bünyelerinde ekip kurarak aştıklarını anlattı.

Ekibi alanında uzman ustalar getirerek zenginleştirdiklerini bildiren Şahin, "Bu anlamda maliyet açısından bize çok büyük avantajlar sağladı. Maliyetteki bu düşüklükle biz daha fazla sayıda konağımızı restore edebilir konuma geldik." dedi.

Münür Şahin, iş insanlarının, esnafın, hayırseverlerin malzeme desteğinde bulunarak kendilerine yardımcı olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklerinden de yararlandıklarını aktaran Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki büyük sokak sağlıklaştırması projemiz var. Bu sokak sağlıklaştırması içinde 25 konak daha restore edilecek. Bu sokak içinde yer alan yeni yapılara da giydirme yapmak suretiyle eski görünümünü vermiş oluyoruz. Oldukça güzel mimariye sahip, bütün mühendislik fakültelerinin de dikkatini çeken caddeler. Medeniyetleri bir araya getiren sokakları yaptığımızda, Osmaneli konaklar ve sokaklar anlamında sadece Türkiye'de değil dünyada örnek bir kent olacak."

- "Turlar Osmaneli'ne çok fazla gelmeye başladı"

Şahin, restore edilen konakların ilçe turizmine ve dolayısıyla esnafa büyük katkılarının olduğuna dikkati çekti.

Restorasyonlara başlandığında halkta ve esnafta, bunun ekonomik getirisi olup olmayacağına ilişkin tedirginlik bulunduğunu anlatan Şahin, "Konaklarımızı görmeye gelen ciddi gruplar var. TÜRSAB ile bu konuda işbirliği yapıyoruz. Dolayısıyla turlar Osmaneli'ne çok fazla gelmeye başladı. Diğer taraftan sportif ve eğitim anlamında organizasyonlar düzenliyoruz. Gelen herkes esnafımızdan alışveriş yapıyor. Esnafımızın yüzünü güldürüyor ve bundan sonra yapacağımız restorasyon çalışmaları için bize cesaret veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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