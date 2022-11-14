"Dijital Okuryazarlık Portalı Projesi" semineri gerçekleştirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunca hazırlanan "Dijital Okuryazarlık Portalı Projesi"nin semineri düzenlendi.

Kütahya'daki bir otelde düzenlenen seminere proje ortakları, Bilecik basın temsilcileri ile birçok meslek grubundan oluşan 67 kişi katıldı.

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü İbrahim Bektaş, yaptığı konuşmada, proje amacının sosyal yaşam, iş ve iletişim gibi hayatın her alanında yer alan bireylere, doğru ve güvenilir bilgilere ulaşma, elde ettiği bilgi ve belgeleri çözümleme, sorgulama, değerlendirme ve bireysel sorumluluklarının bir gereği olarak dijital okuryazarlık becerilerinin yöntem ve tekniklerini öğreten bir e-öğrenme semineri olduğunu söyledi.

Konuşmacılar da dijital okuryazarlık, bilgi düzensizliği ve dezenformasyon ile mücadele, dijital medeniyetler çatışmasında dijital hakimiyet konusunda, dijital medya, metaverse ve web 3.0 konusunda bilgiler verdi.



Seminer sonunda katılımcılara sertifika verildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.