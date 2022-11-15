Söğüt'te mermer ocaklarından demir hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde mermer ocaklarından demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, mermer ocaklarında yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.
Demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.K. ve K.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.E. ve G.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.