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Bilecik'te iki kadını ziynet eşyası ve paralarını dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı

AA

Bilecik'te iki kadını ziynet eşyası ve paralarını dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişinin banka hesabına para yatırmak isteyen iki kadın, dolandırılmaktan polislerce kurtuldu.

Pazaryeri ilçesinde yaşayan H.Ç'yi (75) telefonla arayan ve kendisini savcı, polis olarak tanıtan kişi, yürütülmekte olan operasyon için evindeki ziynet eşyasını kuyumcuda bozdurarak paraları, vereceği banka hesabına yatırması gerektiğini söyledi.

Telefon dolandırıcısına inanan H.Ç, altınlarını alıp Bozüyük ilçesindeki bir kuyumcuya gitti. Kuyumcu, durumdan şüphelenerek polisten yardım istedi. Bu sırada dolandırıcının aradığı kadın, bu kişinin yönlendirmesiyle dükkandan çıkmak istedi.

Kısa sürede gelen polisler, kadının elindeki telefonu aldı. Polis olduklarını söyleyen görevliler, kadını güçlükle ikna etti.

IBAN numarası yazdıran şüpheli D.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Pazaryeri ilçesindeki bir başka kadın L.A. (75) da aynı yöntemle dolandırılmaya çalışıldı.

Bu kadın 72 bin 400 lirayı dolandırıcıların hesabına yatırmak için geldiği banka şubesinde emniyet güçlerince engellendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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