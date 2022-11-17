Bilecik'te, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma kama ve madalya müzeye bağışlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Kurtuluş Savaşı'na katılan Ahmet Pazarcıklı'nın torunu Engin Pazarcıklı, dedesi tarafından kullanılan kama ve madalyayı, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'ne bağışlandı.

Engin Pazarcıklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dedesinin bıraktığı eserleri ve kahramanlığından dolayı büyük gurur ve onur yaşadığını belirterek, tarihi değere sahip bu tür materyallerin gelecek nesillere aktarılması için müzelere bağışlaması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver de vatan uğruna canlarını seve seve veren şehitleri ve gazileri minnet ve saygıyla andı.



Müzeye şu ana kadar birçok alanda önemli eserlerin bağışlandığını anlatan Pazarcıklı, "Bunlardan birisi de Engin Pazarcıklı'nın bağışladığı İstiklal Savaşı madalyası ve kaması oldu. Milli Mücadele Dönemi'nde kullanılan eserlerin üzerinde 2. Abdülhamit Han'ın tuğrası yer alıyor. Bağışlanan hançer, Cumhuriyet Dönemi subaylarının kullandığı bir hançer. Müzemizde bu eserler için özel bir yer yaptık ve izlenime sunduk." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.