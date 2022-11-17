Bilecik'te düzenlenen operasyonda 7 bin 784 tarihi sikke ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te düzenlenen operasyonda 7 bin 784 tarihi sikke ele geçirildi

AA

Bilecik'te düzenlenen operasyonda 7 bin 784 tarihi sikke ele geçirildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 6 kişi, 7 bin 784 sikke ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 6 zanlının, tarihi eser bulundurduğundan şüphelenilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu şüpheliler M.D, İ.Ç, M.G, T.B, M.Ç. ve C.K'yi bir araçta yakaladı.

Araçtaki aramada ise Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 7 bin 784 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tarihi sikkeler de incelenmek üzere müzeye teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma kama ve madalya müzeye bağışlandı
YEREL HABERLER Bilecik'te, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma kama ve ...
Bilecik'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Bilecik'te iki kadını ziynet eşyası ve paralarını dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı
YEREL HABERLER Bilecik'te iki kadını ziynet eşyası ve paralarını ...
Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Bilecik'te durdurulan araçta 600 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Bilecik'te durdurulan araçta 600 litre etil alkol ele ...
Söğüt'te mermer ocaklarından demir hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Söğüt'te mermer ocaklarından demir hırsızlığı ...
"Emekliler köyü" kurup doğal yaşama döndüler
YEREL HABERLER "Emekliler köyü" kurup doğal yaşama döndüler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.