Bilecik'te düzenlenen operasyonda 7 bin 784 tarihi sikke ele geçirildi

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 6 kişi, 7 bin 784 sikke ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 6 zanlının, tarihi eser bulundurduğundan şüphelenilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu şüpheliler M.D, İ.Ç, M.G, T.B, M.Ç. ve C.K'yi bir araçta yakaladı.



Araçtaki aramada ise Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 7 bin 784 sikke ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tarihi sikkeler de incelenmek üzere müzeye teslim edildi.

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