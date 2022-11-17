Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerine TÜBİTAK desteği

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BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi lisans ve ön lisans öğrencilerinin hazırladığı 43 projenin TÜBİTAK tarafından destek aldığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek ve ön lisans öğrencilerine de lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmayı hedefleyen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında, Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinin danışmanları rehberliğinde hazırlanan 43 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandığı kaydedildi.

Açıklamada, akademisyenlere ve öğrencilere, yeni projelerin ve araştırmaların yapılması konusunda her türlü desteğin verileceği belirtildi.

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