Bilecik'te minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yarandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkezden Gülümbe istikametine seyir halindeki Muhammed M.B. yönetimindeki 11 EP 624 plakalı motosiklet, aynı istikametten Adem G. idaresindeki 11 M 0090 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Muhammed M.B, ekiplerinin müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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