Bilecik'te tefecilik operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te polis tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yasa dışı yollardan haksız kazanç elde eden şahıs ve organizasyonların tespit ve deşifresine yönelik kentte operasyon düzenlendi.

Tefecilik yaptığı tespit edilerek hakkında soruşturma yürütülen Y.B, operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, imzalı senet, 4 tapu senedi, senet defteri ve evrak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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