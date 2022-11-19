Bilecik'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Necmettin Şener Caddesi'nde seyir halindeki Mehmet C.B. yönetimindeki 11 AAU 661 plakalı otomobil ile Necib H.B'nin kullandığı 26 AED 837 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.