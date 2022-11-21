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Bilecik'te ıspanak günlük 200 işçiye geçim kapısı oluyor

AA

Bilecik'te ıspanak günlük 200 işçiye geçim kapısı oluyor

BİLECİK (AA) - Osmaneli ilçesinde yetiştirilen ve hasadı devam eden ıspanak, çevre illere pazarlanıyor.

Marmara Bölgesi'nin ıspanak ihtiyacının bir bölümünün karşılandığı Sakarya Vadisi'ndeki ilçeye bağlı köylerde üretim yaklaşık 4 bin dönüm arazide yapılıyor. Bu sezon Osmaneli'de 10 bin ton rekolte bekleniyor.

Köylerde, günlük ortalama 200 tarım işçisi evinin geçimini sağlıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan mesai gün boyu sürüyor. Hasat edilen ıspanaklar başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki Kocaeli, Sakarya, Bursa, Tekirdağ gibi kentlerin yanı sıra Ankara, Eskişehir ve Kütahya'ya gönderiliyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, ilçedeki tarımın yaz kış aralıksız devam ettiğini söyledi.

Aynı arazide yazın karpuz, kışın 3 kez ıspanak yetiştirilebildiğini belirten Ünver, ıspanak hasadında çoğunlukla kadın işçilerin çalıştığını dile getirdi.

Hasat süresince her gün 150-200 işçinin tarlalarda mesai yaptığını bildiren Ünver, "Arazimiz kumsal arazi, kalitesi ve rekolte iyi oluyor. Bu yüzden ıspanağımız pazara da uygun, dayanıklı." dedi.

- "Hem üretiyoruz hem istihdam sağlıyoruz"

İlçede 8 yıldır ıspanak üreten Metin Ercan da eylül ve ekim aylarında ekilen sebzenin hasadına kasım ayında başlandığını ifade etti.

Üretim, hasat ve satış döneminde ıspanak sayesinde istihdam sağladıkları bilgisini veren Ercan, "Ispanağın kilosunu 7-10 liradan iç piyasaya veriyoruz. Marmara Bölgesi'nin ıspanak ihtiyacının yüzde 30-40'ını karşılıyoruz. İşçi ve malzeme bazında maliyetlerimiz biraz yüksek ama üretmeye devam ediyoruz. Burada hem üretiyoruz hem de birçok insanın evine ekmek götürmesine vesile oluyoruz." diye konuştu.

Üretici Kadir Özyılmaz, sabah erken saatlerde tarlaya geldiklerini, sökülen ve kasalara doldurulan ıspanakları kamyonlarla Marmara Bölgesi'ndeki sebze hallerine gönderdiklerini belirtti.

Tarım işçisi Hatice Güneş ise aile bütçesine katkı sağlamak için sabahın ilk ışıklarında tarlaya geldiklerini kaydederek, "10 yıldır ıspanak tarlasında işçi olarak çalışıyorum. Burada çalışarak hem evin ekonomisine katkı sağlıyorum hem de çocuklarımın geleceği için çalışıyorum." dedi.

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