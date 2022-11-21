Bilecik'te hasat edilen lavantalardan sabun, kolonya ve yağ üretildi

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından refüjlere dikilen lavantalardan sabun, kolonya, lavanta yağı ve yüz temizleme ürünleri elde edildi.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa Teknik Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde içerik analizine tabi tutulan lavanta yağında herhangi bir safsızlık tespit edilmediğini aktardı.

Lavanta yağı, lavanta kolonyası, lavanta sabunu, tonik gibi yüz temizleme ürünleri satışı ve tanıtılması amacıyla Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine teslim ettiklerini bildiren Subaşı, şunları kaydetti:



"Belediye olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün girişimleriyle refüjlerimizi lavanta çiçekleriyle süsledik. Daha sonra hasadını yaptığımız lavantalar, bize farklı ürünler olarak geri döndü. Ürünlerimiz ilgili iki üniversitenin araştırma merkezlerinde tam not aldı. Hasattan 10 litre lavanta yağı ve 20 litre saf lavanta çiçek suyu, kolonya için 6 litre yağ, damlalıklı yağ şişeleri için 3 litre yağ, bambu oda kokusu için 1 litre yağ, tonik ve sabun yapımı için 20 litre hidrosol ürünü elde ettik. Bu ürünler işlenerek, 1000 adet lavanta kolonyası, 300 adet lavanta yağı, 350 adet sabun, 60 adet oda kokusu ve 60 adet ise hidrosol ürünü elde etmiş olduk."

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