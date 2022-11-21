Bilecik'te hasat edilen lavantalardan sabun, kolonya ve yağ üretildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te hasat edilen lavantalardan sabun, kolonya ve yağ üretildi

AA

Bilecik'te hasat edilen lavantalardan sabun, kolonya ve yağ üretildi

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından refüjlere dikilen lavantalardan sabun, kolonya, lavanta yağı ve yüz temizleme ürünleri elde edildi.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa Teknik Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde içerik analizine tabi tutulan lavanta yağında herhangi bir safsızlık tespit edilmediğini aktardı.

Lavanta yağı, lavanta kolonyası, lavanta sabunu, tonik gibi yüz temizleme ürünleri satışı ve tanıtılması amacıyla Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine teslim ettiklerini bildiren Subaşı, şunları kaydetti:

"Belediye olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün girişimleriyle refüjlerimizi lavanta çiçekleriyle süsledik. Daha sonra hasadını yaptığımız lavantalar, bize farklı ürünler olarak geri döndü. Ürünlerimiz ilgili iki üniversitenin araştırma merkezlerinde tam not aldı. Hasattan 10 litre lavanta yağı ve 20 litre saf lavanta çiçek suyu, kolonya için 6 litre yağ, damlalıklı yağ şişeleri için 3 litre yağ, bambu oda kokusu için 1 litre yağ, tonik ve sabun yapımı için 20 litre hidrosol ürünü elde ettik. Bu ürünler işlenerek, 1000 adet lavanta kolonyası, 300 adet lavanta yağı, 350 adet sabun, 60 adet oda kokusu ve 60 adet ise hidrosol ürünü elde etmiş olduk."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te ıspanak günlük 200 işçiye geçim kapısı oluyor
YEREL HABERLER Bilecik'te ıspanak günlük 200 işçiye geçim kapısı ...
Okullarındaki yetenek taramasında seçildikleri judo ve kuraşta başarıya odaklandılar
YEREL HABERLER Okullarındaki yetenek taramasında seçildikleri judo ...
Bilecik'te ruhsatsız silah bulunduran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bilecik'te ruhsatsız silah bulunduran şüpheli ...
Bilecik'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.