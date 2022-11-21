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Bilecik'e Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulacak

AA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulacağı bildirildi.

Bilecik'e Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulacak

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulacağı bildirildi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulmasının uygun görüldüğünü duyurdu.

Kurulacak merkezde, ağız ve diş sağlığı ile ilgili fakültede, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim imkan sağlayacağını aktaran Rektör Beydemir, şunları kaydetti:

"Amacımız, ağız ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğretim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak onların kendilerini geliştirmelerine ve bilime katkılarını sağlamak. Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmaktır. Diş hekimi ve uzman diş hekimi yetiştirilmesine katkı sağlamak gibi başlıca çalışmaların yanı sıra toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit edilerek, bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirilecek. Üniversitemizin günden güne büyümesi ve gelişmesi adına yaptığımız çalışmaların olumlu sonuçları bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Kuracağımız Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi yalnızca üniversitemizdeki eğitim öğretim faaliyetlerine değil, ilimiz ve bölgemizdeki sağlık çalışmalarına da zemin ve olanak hazırlayacaktır."

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