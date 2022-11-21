Osmaneli'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve UYUMA projeleri anlatıldı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "En İyi Narkotik Polisi: Anne" ve Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) projeleri kapsamında pazar yerinde vatandaşlara broşür dağıtıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda çocuklar ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi; Anne" ile narkotik suçlarına en hızlı müdahale ve mücadeleyi üst seviyeye çıkarmak için kurulan UYUMA projeleri kapsamında bilgilendirme çalışmaları sürüyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, proje kapsamında pazara gelen vatandaşlara uyuşturucuyla mücadelede farkındalığı artırıcı broşür dağıtılarak bilgilendirmede bulunuldu.

Vatandaşlar, bilgilendirme etkinliğinden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.​​​​​​​



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