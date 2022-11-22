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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazaryeri'nde bir bölümü baraj suları altında kalan köyde sonbahar

AA

Pazaryeri'nde bir bölümü baraj suları altında kalan köyde sonbahar

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2006 yılında baraj kurulunca bir bölümü sular altında kalan Günyurdu köyü, sonbahar renklerine büründü.

Osmanlı döneminin ilk yıllarında kurulan ve Kayı Boyu'nun Karakeçili aşireti mensuplarınca yerleşim yeri seçilen köy, 2005'te başlatılan baraj çalışmaları kapsamında su seviyesinde bulunması nedeniyle istimlak edildi. Bundan 1 sene sonra da 48 ev ve köyün camisi sular altında kaldı.

Yıkık yapıların ve sular altında kalmış binaların bulunduğu köyde az sayıda kişi yaşıyor.

Günyurdu sakinleri için başka bir bölgede yeni evler inşa edilmesine rağmen doğup büyüdükleri yeri terk etmeyen az sayıda köylü, baraj yapımından etkilenmeyen kısımdaki hanelerde yaşamlarını sürdürüyor.

Yerleşkenin sular altında kalmasının ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla 1 kilometre uzaklıkta inşa edilen 123 evde ise halen 215 kişi ikamet ediyor.

Kimi zaman neredeyse hiç kimsenin bulunmadığı "sessiz köy" bugünlerde sonbahar renkleriyle manzaralar sunuyor. Çevre sakinleri özellikle hafta sonlarında baraj kenarında piknik yaparak bu sessizliğin keyfini çıkarıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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