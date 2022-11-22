Bilecik Valisi Kızılkaya proje yürütülen köyler ziyaret etti

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BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaların tamamlandığı köylerde incelemede bulundu.

Vali Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile birlikte Gölpazarı Çengeller ve merkez Çakırpınar köylerinde tamamlanan projeleri yerinde inceleyerek vatandaşlarla biraya geldi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin köylerin yol, su ve diğer alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak için sahada olduklarını ifade eden Kızılkaya şunları kaydetti:



"Yürütülen koordineli çalışmalarla kendi imkanlarımızı verimli bir şekilde kullanarak güzel sonuçlar aldık. Projelerin yürütüldüğü köylerimizden Çakırpınar köyünde 11 milyon lira maliyetle 8 bin ton sıcak asfalt kullanarak 5,5 kilometre yolu kazandırdık. Ayrıca 365 bin lira bütçeli başka bir projeyle de 50 tonluk içme suyu deposunu köyümüzde hizmete alarak su sorununu da çözmüş olduk. Çengeller köyünde de 1 milyon liranın üzerinde yatırımla su sorununu hallettik."

2022 yılı içerisinde 41 noktada 102 kilometre köy yollarının asfaltlandığını bildiren Kızılkaya, 130 köyde de yürütülen su kanal projelerinin çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.

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