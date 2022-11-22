Bilecik'te tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kent merkezinden üniversite istikametine seyreden İlkay S. idaresindeki 11 DV 248 plakalı otomobil, 1. OSB Kavşağı'nda dönüş yapan Ayhan K'nin kullandığı 34 HT 2834 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Doğukan D. (21) ve Tuna C. (21) yaralandı. Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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