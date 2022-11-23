Bilecik'te, "Kardeş Okul Projesi" protokolü imzalandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve sanayi kuruluşları arasında iş birliği ve sosyal sorumluluk olarak ''Kardeş Okul Projesi'' protokolü İmzalandı.

Vali Kemal Kızılkaya, İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde, protokol kapsamında okul başına ortalama 200 bin lira olmak üzere toplamda 7 milyon 400 bin lira desteğin sağlanacağını kaydetti.

37 okul ile 37 fabrika arasında kardeş okul protokolünü hayata geçirdiklerini ifade eden Kızılkaya şunları söyledi:



''Bilecik sanayimize güç veren işletmelerimiz artık eğitimine de destek olacak. Böylece geleceğimizi emanet ettiğimiz yavrularımızın eğitim şartlarını daha da iyileştireceğiz. Atılan bu adımın herkese örnek olmasını temenni ediyoruz. Elini taşın altına koymaktan çekinmeyen hayırsever iş adamlarımıza ve işletmelerimize teşekkür ediyoruz. Projeyi, başta Bozüyük ilçesi olmak üzere tüm ilçelerimizi kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyoruz.''

Kızılkaya, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla ''Kardeş Okul Projesi'' protokolünü imzaladı.

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