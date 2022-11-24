Almanya ve Hollanda, Osmaneli'nin ayvasından sonra lokumuna da talep gösterdi

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BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediyeye ait tesiste 8 yıldır üretilen coğrafi işaret tescilli ayva lokumu Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteğiyle Beşevler köyünde kurulan tesiste, ilçede yılda 10 bin ton üretilen ayvalardan yapılan lokumlar 400 gramlık kutularda satışa sunuluyor.

Tesiste çalışan 20 kadının geçimini sağladığı Osmaneli ayva lokumunun pazar payı, geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesinin verilmesiyle arttı.

İç piyasada Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde tüketiciyle buluşturulan ayva lokumu, bu yıl Almanya ve Hollanda'dan alıcı buldu. Daha önce yurt içi tüketim için 1 milyon kutu olan üretim, dış pazarda talep oluşmasıyla 2 milyon kutuya çıkarıldı.

- Yeni hedef Afrika ülkeleri

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, ayvanın 3 bin tonunun Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine pazarlandığını söyledi.



Şahin, ayvanın yanı sıra ilçenin önemli bir ürünü olan ayva lokumuna talebin fazla olduğunu söyledi.

Şahin, Osmaneli ayvasının ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçtiğini belirterek, "Özellikle yurt içi ve dışında pazarlama sorunu yaşamadan teslim ediyoruz. İnşallah ilerleyen dönemde bu rakamı çok daha yukarılara çekerek çiftçiye ve üreticimize daha fazla katkı sağlarız." dedi.

İhracatta yeni hedeflerinin Afrika pazarı olduğunu dile getiren Şahin, sağlam bağlantılar kurarak sürdürülebilir sevkiyat gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

Ayva lokumunu katkısız, doğal ürettiklerini aktaran Şahin, "Pandemi sonrası doğal ürünlere karşı çok büyük ilgi var. İnşallah ayva lokumu üretimimiz pazar payını artırarak devam edecek. Ayva lokumu hem istihdam hem üretim hem de ihracat anlamında ülkemize döviz kazandırıcı bir ürün haline gelecek." diye konuştu.

İlçedeki üreticilerden alım yaparak fiyatları yukarı çekip ekonomiye katkıda bulunduklarını vurgulayan Şahin, ayrıca ayvayı işlenmiş ürün haline getirdikleri için katma değer kazandırdıklarını ifade etti.

- "Amacımıza ulaştık"

Tesisten sorumlu Belediye Sağlık İşleri Müdürü Abdullah Tetik de Sakarya Nehri'nin kenarındaki arazilerde yetişen ayvalardan lokum üreterek bölgenin önde gelen hediyelik ürünlerinden biri haline getirdiklerini anlattı.

Osmaneli Belediyesi olarak 2014 yılında 1000 metrekare alanda kurdukları tesisle üretime başladıklarına işaret eden Tetik, şunları kaydetti:

"Ayva lokumu bizim için çok değerli bir ürün haline geldi. Ürünümüzün Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işareti alınarak, coğrafi işaret logosu ayva lokumu kutularımızın üzerinde yer almaya başladı. Bu süreçten sonra dış ülkelerin de ilgisini çeken ayva lokumumuz dış pazarda da kendisine yer buldu. Kapasitemiz yıllık 1 milyon kutuydu, 2 milyon kutuya çıkardık çünkü Almanya ve Hollanda'da pazarımız oluştu. 1 milyon kutuyu da bu ülkelere ihraç etmeye başladık. Amacımız, çiftçimizin ürettiği ürünün katma değerli olarak değer kazanmasaydı. Amacımıza ulaştık."

Tesiste 3 yıldır çalışan Hatice Dönmez ise belediyenin kadınlara güzel bir iş imkanı sunduğuna dikkati çekerek, tesiste çalışarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirtti.





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