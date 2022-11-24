Bilecik'te uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı yakalandı

BİLECİK (AA) - Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıslara yönelik merkez ve Bozüyük ilçesinde 7 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 20,36 gram metamfetamin ve 1,50 gram esrar ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 7'si hakkında, "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", 3'ü hakkında ise "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.