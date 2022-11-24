Pazaryeri'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve beraberindeki öğretmenler Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.

Öğretmenler törenin ardından Pazaryeri Belediye binası altında kitap fuarı açılışına katıldı.



Öğretmenler Günü kapsamında ayrıca, Belediye Kültür Merkezi'nde, Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından kutlama programı yapıldı.

Programda emekli öğretmenlere çiçek ve teşekkür belgeleri takdimi öğretmen marşının okunmasının ardından Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından yemek ikramı yapıldı.

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