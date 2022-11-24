Osmaneli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve ilçede görev yapan öğretmenlerin katılımı ile Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Döş ile okul müdürleri daha sonra Kaymakam Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret etti.

Osmaneli Belediyesi Göksu Düğün Salonu'ndaki programa, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkan Vekili Mustafa Çakıcı, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, okul müdürleri, öğretmenler ve emekli eğitimciler katıldı.

Kaymakam Yüksel Ünal, programda yaptığı konuşmada, toplumun geleceği çocukların yetiştirilmesinde en büyük emeğin öğretmenlerin olduğunu belirterek, "Öğretmenler, bir fidan yetiştirir gibi çocuklarımızı büyük biz özveri ile geleceğe yetiştirmektedirler. Kaymakam, doktor, hakim ve savcı bir makama gelmişse burada eser öğretmenlerindir. Bu anlamlı günde fedakarlık ve özveride bulunarak layıkıyla görevlerini yerine getiren tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." dedi.



Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ise şu ifadeleri kullandı:



"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Ulu Önder, bu yüce ve anlamlı sözlerle öğretmenleri onurlandırmıştır. Bizler genç öğretmenler olarak öğretme aşkı ve inancıyla bunların da farkında olarak yolumuza hiç durmadan devam edeceğiz. Vatanımızın kurtarıcısı ve modern eğitim sistemimizin kurucusu Başöğretmen Atatürk’ün manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü canı gönülden kutluyorum. Görevine yeni başlayan öğretmen arkadaşlarımıza da yapacakları bu kutsal yolculukta başarılar diliyorum."



Konuşmaların ardından öğrenciler arasında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.



Meslekte adaylığı sona eren öğretmenin yemin töreninin ardından müzik öğretmenlerinin hazırladığı müzik ve şiir sunumu ile program sona erdi.​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.