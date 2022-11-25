Bilecik'te küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik kredi desteği protokolü imzalandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Bankası arasında "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin protokolü imzalandı.

Vali Kemal Kızılkaya, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde, proje ile 100 baş altı küçük kapasiteli işletmelerin kapasitelerinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Bilecik’te proje kapsamında 26 işletmenin desteklemeden yararlanarak 1351 küçükbaş hayvan alımı yapıldığını bildiren Kızılkaya, şunları kaydetti:



"Hayata geçirdiğimiz projeyle ilimizde işletmelerini canlandırmak ve kapasitelerini artırmak isteyen üreticilerimize çok faydalı olacak bir fırsat sunuyoruz. Projeden yararlanan işletmelerimiz ülke ekonomisine ve et üretimine sağladıkları katkının yanı sıra kapasite artışıyla da kendi ekonomilerini kalkındıracaktırlar. Özellikle köylerimizdeki kapanmış işletmeler tekrar canlandırılarak köyde yaşamaya teşvik edilecek ve göçün önüne geçilmiş olacak."



İmzalanan protokolle üreticilere küçükbaş hayvan alımı için 150 bin lira faizsiz kredi verileceği bildirildi.



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