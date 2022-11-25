Pazaryeri'nde "halkla buluşma" uygulaması sürüyor

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, her ay rutin olarak "halkla buluşma" uygulamasına devam ediyor.
Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve beraberinde tüm kurum müdürleri ile her ay bir mahalleye giderek halkın sorunlarını dinliyor.
Çarşı Mahallesi'ndeki Orta Kahve'de vatandaşlarla sohbet eden Altay ve Tekin, talep ve beklentileri not ederek birebir ilgilenmeleri yönünde ilgililere talimat verdi.
Altay daha sonra, mahalle ve köy muhtarları ile Halk Eğitim Merkezi'nde toplantı yaparak halkın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda görüşmelerde bulundu.