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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'teki zeytinliklerde hasat devam ediyor

AA

Orta Sakarya Vadisi'nde Sakarya Nehri ve çevresindeki dağlar dolayısıyla mikroklima etkisine sahip Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaklaşık 50 yıldır üretim yapılan zeytinliklerde hasat sürüyor.

Bilecik'teki zeytinliklerde hasat devam ediyor

BİLECİK (AA) - Orta Sakarya Vadisi'nde Sakarya Nehri ve çevresindeki dağlar dolayısıyla mikroklima etkisine sahip Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaklaşık 50 yıldır üretim yapılan zeytinliklerde hasat sürüyor.

Osmaneli ve çevre ilçelerde zeytinlerini toplayan çiftçiler, ürünlerinin bir bölümünü Marmarabirlik'e satıyor, kalanını da sıktırarak yağ ihtiyaçlarını karşılıyor.

Üreticiler, çoğunlukla makine ve tarakla hasat ettikleri zeytinin zedelenmesini ve toprakla temasını ağaç altlarına "yaygı" sererek önlemeye çalışıyor.

Hasadı devam eden zeytinde, 11 bin 500 dekarı Osmaneli'de olmak üzere 17 bin dekar alandan 3 bin ton rekolte bekleniyor.

Üreticilerden Özay Oral, AA muhabirine, zeytinciliğin sabır ve emek gerektirdiğini söyledi.

Ağaçların yıllık bakımlarını yaptıklarını ve doğal hayvan gübresi kullandıklarını belirten Oral, şöyle devam etti:

"35 yıl önce diktiğim zeytin fidanlarından şimdi hasadını yapıyorum. Emek verdik, çocuk gibi elimizde büyüttük. Her türlü bakımını yaptığımız ağaçların meyvesini görmek mutluluk veriyor. Belki 500 zeytin fidanı dikmişimdir. Bugün bu seviyeye geldi. Babam ve dedemle diktiğimiz fidanlar da var. 40-45 senedir zeytin ağaçlarından verim almaktayız. Ağacına göre 15-20 kilogram veriyor."

Hasadın ardından zeytinleri evlerinin altında bulunan tezgahlara götürdüklerini anlatan Oral, bunları boylama makinesinde yağlık, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf ile elek üstü olarak ayırdıklarını ifade etti.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver de yağış azlığı nedeniyle geçmiş yıllara kıyasla rekoltenin düştüğünü ancak kalitede herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

Verim için gereken iklim şartları, sıcaklık ve yağış durumunun uygunluğunun önemine işaret eden Ünver, "Osmaneli zeytini, zeytin piyasasına renk katıyor. Çünkü zeytinlerimiz hava şartlarından ve toprağından dolayı kaliteli. 3 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ çıkar. Bu da zeytinimizin çok iyi olduğunu gösteriyor. Bir bahçede 15 kişi çalıştığını varsayarsak, zeytin hasadında günlük yaklaşık 400 kişi çalışıyor. Hasadı şubat ayına kadar devam ediyor." dedi.

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