Pazaryeri'nde jandarmadan sürücülere uyarı

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekipleri Pazaryeri ilçesinde sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak bilgilendirdi.
İlçeye bağlı Gümüşdere köyünde sürücülere trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek, olası ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını önlemek maksadıyla uyarıda bulunuldu.
Jandarma trafik ekipleri tarafından sürücülere başta emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlaması kurallarına uyulması konusu bilgilendirilirken köydeki traktör sürücülerine ise traktörlerinde rops demiri, tepe çakar lamba ve reflektör taktırmalarını istedi.
Ekipler emniyet kemerinin oluşabilecek kazalarda ölümleri ve yaralanmaları en aza indirdiğine dikkat çekerken, traktör kazalarında ise rops demirinin önemini vurguladı.
Vatandaşlar ise jandarma trafik ekiplerine köylerinde yaşadıkları sorunları ve taleplerini iletti.